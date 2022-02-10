В Слуге народа ждут, пока Трухин сам сдаст мандат

В Слуге народа не видят законодательных оснований лишать нардепа Александра Трухина мандата, поскольку официально не доказана его вина в совершении ДТП летом 2021 года.

Об этом заявила глава партии Елена Шуляк.

Вместе с тем, в партии отмечают, что ждут, пока он сдаст его сам “по совести”.

Глава политсилы уточнила, что спрашивала у Александра Трухина, был ли он за рулем автомобиля в день ДТП 23 августа 2021 года. Тот заверил ее, что нет.

Кроме того, Елена Шуляк напомнила, что нардепа уже исключили из партии.

ДТП с участием Трухина произошло в конце лета на Бориспольской трассе в Киеве.

Авто с нардепом въехало в транспортное средство впереди. Повредился в аварии и еще один автомобиль.

В ДТП шесть человек получили травмы, среди которых были двое детей.

Об аварии с депутатом сообщил ряд украинских изданий, но впоследствии публикации у многих из них исчезли. Александр Трухин заверил, что не причастен к удалению новостей.

В начале февраля 2022 года появилось видео после ДТП.

Нагрудная камера полицейского зафиксировала, что Трухин хотел покинуть место аварии с пострадавшими, собирался звонить министру МВД, чтобы решить вопрос, а также предлагал патрульном принести из машины сумку с деньгами.

2 февраля народного депутата Александра Трухина исключили из партии Слуга народа. Автоматически прекратились его полномочия главы Полтавской областной организации партии.

Фото: УНИАН

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