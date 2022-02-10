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У Слузі народу чекають, поки Трухін сам здасть мандат

Петро Дем'янчук

У Слузі народу не бачать законодавчих підстав позбавляти нардепа Олександра Трухіна мандата, оскільки офіційно не доведена його провина в скоєнні ДТП влітку 2021 року.

Про це заявила голова партії Олена Шуляк.

Разом із тим, у партії зазначають, що чекають, поки він здасть його сам “по совісті”.

Очільниця політсили уточнила, що запитувала в Олександра Трухіна, чи був він за кермом автівки у день ДТП 23 серпня 2021 року. Той запевнив її, що ні.

Крім того, Олена Шуляк нагадала, що нардепа вже виключили з партії.

ДТП за участі Трухіна сталась наприкінці літа на Бориспільській трасі у Києві.

Авто з нардепом в’їхало в транспортний засіб попереду. Пошкодився в аварії і ще один автомобіль.

У ДТП шість осіб дістали травми, серед яких були двоє дітей.

Про аварію з депутатом повідомила низка українських видань, але згодом публікації в багатьох з них зникли. Олександр Трухін запевнив, що не причетний до видалення новин.

На початку лютого 2022 року з’явилося відео після ДТП.

Нагрудна камера поліцейського зафіксувала, що Трухін хотів залишити місце аварії з потерпілими, збирався телефонувати міністру МВС, аби вирішити питання, а також пропонував патрульному принести з машини сумку з грішми.

2 лютого народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії Слуга народу. Автоматично припинились його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії.

Фото: УНІАН

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