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В США открыли первый космопорт для туристов

В США открыли первый космопорт – учреждение, будет работать как привычный для нас аэропорт, вот только летать оттуда будут на орбиту.

Накануне компания Virgin Galactic официально представила свой первый в истории человечества космопорт. С него будут запускать коммерческие рейсы в космос.

Космопорт построили недалеко от города Алема в штате Нью-Мексико. Назвали Spaceport. Самолет-носитель, который будет выводить на орбиту назвали Iv – в честь матери основателя компании Ричарда Брэнсона – Иветт.

Испытательные полеты с новых воздушных ворот начнутся уже в ближайшее время, а в конце года туда доставят космический корабль для путешествий на орбиту.

Читайте: Hubble сделал новый снимок галактики-двойника Млечного пути

К слову, телескоп Hubble обнаружил аномальную черную дыру, которая не должна существовать.

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