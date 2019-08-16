У США відкрили перший космопорт для туристів

У США відкрили перший космопорт – заклад, що працюватиме, як звичний для нас аеропорт, от тільки літатимуть звідти на орбіту.

Напередодні компанія Virgin Galactic офіційно представила свій перший в історії людства космопорт. З нього запускатиме комерційні рейси до космосу.

Космопорт побудували неподалік міста Алема у штаті Нью-Мексико. Назвали Spaceport. Літак-носій, що виводитиме на орбіту назвали Iv – на честь матері засновника компанії Ричарда Бренсона – Іветт.

Випробувальні польоти з нових повітряних воріт почнуться вже найближчим часом, а наприкінці року туди доправлять космічний корабель для мандрівок на орбіту.

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До слова, телескоп Hubble виявив аномальну чорну діру, яка не повинна існувати.

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