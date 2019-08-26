В старых конюшнях и без туалетов. Дети на Закарпатье учатся в ужасных условиях

Опасное обучения, потому что на Закарпатье есть десятки аварийных школ. Они совсем без удобств, с печным отоплением, туалетами на улице и без проточной воды.

В селе Красное дети учатся в бывших барских конюшнях. Первого сентября сюда придет 150 учеников из десяти окрестных селений, где живут этнические венгры. Это единственная здесь украиноязычная школа.

Зданию почти 140 лет. Никаких удобств. Фундамент давно просел, стены потрескавшиеся, в деревянном полу дыры, двери перекошены. Прогнившие окна круглогодично затянуты клеенкой, чтобы на детей не дул ветер.

В школе нет столовой и спортзала. Уроки физкультуры – во дворе. Обедать учеников возят в соседнее село. Туалеты на улице, вода только техническая, крыша течет, штукатурка отваливается. Взрослые боятся за детей.

Дети мечтают о новой современной школе – с теплыми, просторными и светлыми классами.

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Последний раз учебное заведение ремонтировали 18 лет назад. В этом году власти на содержание выделила семь тыс. грн. Их хватило на ремонт потолка только в одном классе. Новую школу здесь начали строить восемь лет назад. Дальше первого этажа не делали – закончились выделенные деньги. Теперь недострой зарастает кустарниками.

Школа в селе Каменица неподалеку от Ужгорода. Для классов приспособили бывшую жандармерию.

Отопление здесь печное. Здание без фундамента, под стенами в земле только камень. Потолок в классах подпирают деревянными сваями, чтобы не обвалилась.

Здесь 270 учеников. Капитального ремонта никогда не было, да он и не поможет. Заведение десятилетиями в аварийном состоянии. Проект новой школы утвердили еще тридцать лет назад. Ее должны были построить за два года. Успели построить только фундамент и часть стен. Сейчас этот долгострой уже полуразрушенный. Дети и родители уже устали ждать возобновления строительства.

На завершение строительства двух школ надо почти сто млн. грн. Денег в местных бюджетах нет. Вся надежда на помощь государства.

К слову, нет потолка, вместо мяча – снаряды. Как выглядит школа в Марьинке после обстрелов.

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