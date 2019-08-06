Нет потолка, вместо мяча – снаряды. Как выглядит школа в Марьинке после обстрелов

С начала суток российские наемники уже били вблизи Богдановки. Применили БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. За прошедшие сутки было еще 2 обстрелы, один боец получили ранения. Он обнаружил неизвестное взрывное устройство. Противник откровенно провоцирует наших бойцов, украинские, же воины, режим тишины не нарушают.

До войны там была школа интернат, в зале дети-сироты занимались спортом. А потом сюда пришел русский мир. И теперь здесь стучит не мяч, а тяжелые снаряды.

Детского смеха здесь не слышно пять лет. Давно молчит и старое пианино среди разбитого актового зала – без окон и потолка. Пол бывшей библиотеки завален книгами.

В июле 2014 года боевики хотели силой вывезти сирот из Марьинского интерната в Россию. Под угрозой расстрела, директору удалось эвакуировать детей на подконтрольную Украине территорию.

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После войны здание проще снести, чем восстановить, уверены бойцы, которые защищают город. Но даже если не выдержит бетон, наши армейцы не должны отступать. Потому что воюют не за стены, и даже не за территорию, а за свою землю.

От тоски по родному дому бойцов спасают рисунки. Их присылают дети со всей Украины с пожеланиями: возвращайтесь живыми.

Но, случается, в стены прилетают другие подарки – от вражеских снайперов.

Про юбилейное, 20-е перемирия бойцы разве что в интернете читали. И уже привыкли, что враг его упорно и регулярно нарушает.

Армейцы, несмотря на все свое желание, соблюдать режим тишины, говорят, не собираются прощать врагу дерзкие атаки. И при любой погоде держат патроны сухими.

К слову, выстрелами выманивают бойцов на открытое пространство – тактика боевиков в зоне ООС.

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