В Великобритании составили рейтинг столиц с самым дешевым жильем – на каком месте Киев

Киев занял восьмое место в рейтинге европейских столиц с самыми низкими ценами на недвижимость.

Об этом говорится в исследовании британской страховой компании.

Так, средняя стоимость жилья в Киеве составляет более €80 тыс., а цена квадратного метра – почти €1,5 тыс.

Аренда однокомнатной квартиры в центре города будет стоить около €400 в месяц.

Возглавили список самых дешевых городов Кишинев (Молдова), Скопье (Северная Македония) и Сараево (Босния и Герцеговина).

Самое дорогое жилье в Европе – в Париже. В столице Франции средняя стоимость квартиры составляет почти €623 тыс.

В первом квартале 2021 года квартиры в Украине по сравнению с предыдущим годом подорожали на 11,6%.

Стоимость жилья на первичном рынке повысилась на 9,8%, на вторичном – на 12,4%.

Средняя цена квартиры в новостройках Киева за 1 кв. м за год выросла на 10,6 тыс. грн.

По убеждению экспертов, подскочили цены из-за роста стоимости строительных материалов на 30-40%.

Повлияла на это инфляция, темпы которой ускорились после того, как в мире на борьбу с коронавирусом начали тратить немало средств.

Фото: Depositphotos

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.