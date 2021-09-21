В Великобритании составили рейтинг столиц с самым дешевым жильем – на каком месте Киев
Киев занял восьмое место в рейтинге европейских столиц с самыми низкими ценами на недвижимость.
Об этом говорится в исследовании британской страховой компании.
Так, средняя стоимость жилья в Киеве составляет более €80 тыс., а цена квадратного метра – почти €1,5 тыс.
Аренда однокомнатной квартиры в центре города будет стоить около €400 в месяц.
Возглавили список самых дешевых городов Кишинев (Молдова), Скопье (Северная Македония) и Сараево (Босния и Герцеговина).
Самое дорогое жилье в Европе – в Париже. В столице Франции средняя стоимость квартиры составляет почти €623 тыс.
В первом квартале 2021 года квартиры в Украине по сравнению с предыдущим годом подорожали на 11,6%.
Стоимость жилья на первичном рынке повысилась на 9,8%, на вторичном – на 12,4%.
Средняя цена квартиры в новостройках Киева за 1 кв. м за год выросла на 10,6 тыс. грн.
По убеждению экспертов, подскочили цены из-за роста стоимости строительных материалов на 30-40%.
Повлияла на это инфляция, темпы которой ускорились после того, как в мире на борьбу с коронавирусом начали тратить немало средств.
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