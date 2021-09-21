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Тетяна Забожко |

У Великій Британії склали рейтинг столиць із найдешевшим житлом – на якому місці Київ

Київ посів восьме місце в рейтингу європейських столиць із найнижчими цінами на нерухомість.

Про це йдеться в дослідженні британської страхової компанії.

Так, середня вартість житла в Києві становить понад €80 тис., а ціна квадратного метра – майже €1,5 тис.

Оренда однокімнатної квартири в центрі міста коштуватиме близько €400 на місяць.

Очолили список найдешевших міст Кишинів (Молдова), Скоп’є (Північна Македонія) та Сараєво (Боснія та Герцеговина).

Найдорожче житло у Європі – у Парижі. У столиці Франції середня вартість квартири становить майже €623 тис.

У першому кварталі 2021 року квартири в Україні у порівнянні з попереднім роком здорожчали на 11,6%.

Вартість житла на первинному ринку підвищилася на 9,8%, на вторинному – на 12,4%.

Середня ціна квартири в новобудовах Києва за 1 кв. м за рік підвищилася на 10,6 тис. грн.

На переконання експертів, підскочили ціни через зростання вартості будівельних матеріалів на 30-40%.

Вплинуло на це інфляція, темпи якої прискорилися після того, як у світі на боротьбу з коронавірусом почали витрачати чимало коштів.

Фото: Depositphotos

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