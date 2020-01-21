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Факты / Видео / Украина / Общество

В Волчанске известный брейкдансер бесплатно учит детей хип-хопу

Воспитать настоящих лидеров и спасти свой городок от упадка – именно такую цель поставил перед собой известный брейкдансер с Волчанска на Харьковщине Максим Тележный.

Он не хочет, чтобы его город превратился в депрессивный, ведь расположен далеко от центра, а потому начал бесплатно учить детей хип-хопу и убежден, что из них вырастут люди, которые будут любить свой город, как и он сам.

Подробнее – в сюжете Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как школьнику с инвалидностью запретили танцевать на выпускном.

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