У Вовчанську відомий брейкдансер безкоштовно навчає дітей хіп-хопу
Виховати справжніх лідерів і врятувати своє містечко від занепаду – саме таку мету поставив перед собою відомий брейкдансер із Вовчанська на Харківщині Максим Тележний.
Він не хоче, щоб його місто перетворилося на депресивне, адже розташоване далеко від центру, а тому почав безкоштовно вчити дітей хіп-хопу і переконаний, що з них виростуть люди, які любитимуть своє місто, як і він сам.
Докладніше – у сюжеті Тетяни Доцяк.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як школяру з інвалідністю заборонили танцювати на випускному.
2020-01-21
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