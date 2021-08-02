Украина помогает тушить пожары в Турции, авиация ЕС уже вылетела на помощь

Турецкий курортный город Бодрум в огне. Несмотря на все попытки пожарных, огонь так и не удается потушить. Ситуацию осложняет то, что пламя охватило крутые склоны, и к ним трудно добраться.

Из опасных мест эвакуированы тысячи туристов, ведь пылает вблизи популярных турецких курортов. Но больше всего досталось жителям небольших поселков, куда помощь поступила не так оперативно.

— Мы просто смотрим, как огонь уничтожает наш поселок. Наши руки связаны. Мы ничего не можем сделать. Полиция приказала нам покинуть территорию. А поселок догорает…, — рассказала местная жительница.

Украина уже помогает Турции воевать со стихией. Два самолета АН-32 сбрасывают тонны воды на охваченные огнем леса в провинции Анталия. Авиация от Евросоюза только собирается прилететь. Между тем спасатели работают в опасных условиях от рассвета и до заката солнца, чтобы как можно быстрее обуздать огонь, унесший восемь жизней.

Основная версия причины масштабных лесных пожаров — умышленный поджог. Полиция арестовала подозреваемого. Его личность пока не раскрыли. В то же время ответственность за поджоги уже взяли на себя курдские экстремисты из организации под символическим названием Дети огня.

В то же время пылает Греция. Масштабные лесные пожары вспыхнули на фоне рекордной жары — на полуострове Пелопоннес +45 градусов. Пламя разносит сильный ветер. И по прогнозам синоптиков жара усилится. Эвакуировали уже пять поселков, закрыли мост через Коринфский залив. Десятки людей госпитализированы из-за проблем с дыханием. Стихия уже уничтожила около двух десятков домов, а также испепелила несколько ферм и оливковых садов.

Тем временем в итальянском регионе Абруцци горят заповедные хвойные леса. Длительная жара без дождей и сильный ветер усложняют ситуацию.

Также никак не удается потушить огонь на острове Сицилия. Там десятки очагов возгорания. Пожарные подозревают, что в большинстве случаев речь идет об умышленном поджоге. Жители нескольких населенных пунктов вынуждены были бежать. Местный аэропорт не работает из-за сильного задымления воздуха. Укротить пламя пытаются 800 спасателей.

Ожесточенная борьба за сохранение лесов продолжается.

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