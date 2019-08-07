Украина должна готовиться к войне будущего – военный эксперт

Украина должна готовиться к войне будущего – такого мнения директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По подсчетам военных экспертов, Россия может осуществить почти 3 тыс. пусков высокоточных ракет и применить авиацию. Единственное, что может остановить агрессора – обновление и осовременивание военной техники и быстрое создание армии по стандартам НАТО.

Читайте: Украина будет закупать оружие, которое стоит на вооружении армии США

Курс в НАТО поддерживает и новая украинская власть. Военный эксперт команды Владимира Зеленского озвучил предполагаемый бюджет Министерства обороны на следующий год – это рекордные 218 млрд грн. Говорит – деньги будут распределять прозрачно, и каждый сможет контролировать эффективность их использования.

Деньги пойдут, прежде всего, на содержание Вооруженных сил, развитие инфраструктуры и вооружения и достойную жизнь военных: служебное жилье – в кратчайшие сроки и полный социальный пакет.

А еще планируют увеличить армейцам зарплаты до уровня военных НАТО – это касается и командиров, и обычных солдат.

К слову, новый руководитель Генштаба Хомчак рассказал о реформе армии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.