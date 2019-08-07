Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Україна має готуватися до війни майбутнього – військовий експерт

Україна має готуватися до війни майбутнього – такої думки директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак.

За підрахунками військових експертів, Росія може здійснити майже 3 тис. пусків  високоточних ракет і застосувати авіацію. Єдине, що може зупинити агресора –  оновлення і осучаснення військової техніки та швидке  створення армії  за стандартами НАТО.

Читайте: Як Японія до цунамі – Апаршин про підготовку до війни з РФ

Курс до НАТО підтримує і нова українська влада. Військовий експерт команди Володимира Зеленського озвучив ймовірний бюджет Міністерства оборони на наступний рік – це рекордні 218 млрд грн. Каже – гроші розподілятимуть прозоро, і кожен зможе  контролювати ефективність їх використання.

Гроші підуть, насамперед, на утримання Збройних сил, розвиток інфраструктури та озброєння і гідне життя військових: службове  житло – у найкоротші терміни і повний соціальний пакет.

А ще планують збільшити армійцям зарплати до рівня військових НАТО – це стосується і командирів, і звичайних солдатів.

До слова, новий керівник Генштабу Хомчак розповів про реформу армії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вакциновані 70% дітей! Як розпізнати дифтерію та чому важливо робити щеплення
PornHub засипав подарунками одноклубника Маліновського
Як Японія до цунамі – Апаршин про підготовку до війни з РФ
Нетта Барзілай вперше показала коханого
У США кінна поліція провела афроамериканця на мотузці вулицею
Клопп розповів, як вчив англійську мову за допомогою серіалу Друзі
Що приготувати з вівсянки: 5 рецептів
Обстріл Павлополя: фото та імена загиблих військових

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка