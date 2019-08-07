Україна має готуватися до війни майбутнього – військовий експерт

Україна має готуватися до війни майбутнього – такої думки директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак.

За підрахунками військових експертів, Росія може здійснити майже 3 тис. пусків високоточних ракет і застосувати авіацію. Єдине, що може зупинити агресора – оновлення і осучаснення військової техніки та швидке створення армії за стандартами НАТО.

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Курс до НАТО підтримує і нова українська влада. Військовий експерт команди Володимира Зеленського озвучив ймовірний бюджет Міністерства оборони на наступний рік – це рекордні 218 млрд грн. Каже – гроші розподілятимуть прозоро, і кожен зможе контролювати ефективність їх використання.

Гроші підуть, насамперед, на утримання Збройних сил, розвиток інфраструктури та озброєння і гідне життя військових: службове житло – у найкоротші терміни і повний соціальний пакет.

А ще планують збільшити армійцям зарплати до рівня військових НАТО – це стосується і командирів, і звичайних солдатів.

До слова, новий керівник Генштабу Хомчак розповів про реформу армії.

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