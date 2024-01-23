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Ольга Читайло, Журналистка Факты ICTV
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украинцы на Кубани: почему указ Зеленского так напугал пропагандистов РФ и исторические факты

В 105 годовщину провозглашения Акта воссоединения президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать план действий для сохранения национальной идентичности украинцев в России. Исторические детали, о чем говорится в документе и реакция пропагандистов на него — далее в материале.

Что говорит история

Кубанская Сечь возникла в 18 веке. Решение переселить на эти территории казаков приняла царица Екатерина II, когда уничтожала Запорожскую сечь. За короткое время на Кубань переехало около 25 тыс. украинцев, там было создано 40 куреней, входивших в так называемое Черноморское войско. Его задачей было охранять границу.

Когда Российская империя распалась, сформировалась Кубанская народная республика, и большинство ее населения поддерживало идею о присоединении к новообразованному украинскому государству — УНР. К сожалению, самостоятельность кубанцам удержать не удалось. Большевики, которые пришли на эти территории, сначала внедряли украинизацию, а затем, как и везде в СССР, начали терроризировать население.

Таким образом, если в 1926 году, согласно переписи украинцев, на Кубани, было более 66%, то уже в 1939-м — менее 5%. Часть вывезли, часть изменила данные в паспорте, боясь репрессий. И если старшее поколение сохраняло память о своей истории, то младшее система воспитывала уже под себя.

— Мы видим целенаправленную политику России на ассимиляцию украинцев, на лишение культурной самобытности и лишение в том числе национальной памяти украинцев, — говорит исполняющий обязанности главы Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак.

О чем говорится в указе

Чтобы напомнить украинцам в России кто они, Зеленский издал Указ об исторически населенных украинцами территориях РФ. Согласно ему, такими землями являются Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина.

В документе также указано, что на протяжении веков Россия систематически уничтожала национальную идентичность украинцев на землях в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ.

Поэтому президент поручил разработать Кабмину план действий для сохранения национальной идентичности украинцев в РФ. В нем должна идти речь, как собрать факты и свидетельства о преступлениях россиян против этнического народа, проживающих или проживавших на территориях страны-агрессора.

Реакция пропагандистов РФ

Уроженка Кубани, дочь переселенцев из Армении, кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян после этого начала угрожать Зеленскому.

— На Кубань позарился, на ридненькую мою! Ну, давай, приезжай. Любопытно посмотреть, как с тобой наши казаки поговорят. Прямо даже любо, — написала она в Telegram.

Вот только в репетуаре Кубанского казачьего хора десятки украинских песен и даже до недавнего времени был Гимн Украины.

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Владимир Зеленский, Кубань, Росія, Українці
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