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Ольга Читайло, Журналістка Факти ICTV
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Українці на Кубані: чому указ Зеленського так налякав пропагандистів РФ та історичні факти

У 105 річницю проголошення Акта злуки президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити план дій для збереження національної ідентичності українців у Росії. Історичні деталі, про що йдеться у документі та реакція пропагандистів на нього – далі у матеріалі.

Що каже історія

Кубанська Січ виникла у 18 столітті. Рішення переселити на ці території козаків ухвалила цариця Катерина II, коли знищувала Запорізьку січ. За короткий час на Кубань переїхало приблизно 25 тис. українців, там було створено 40 куренів, що входили до так званого Чорноморського війська. Його завданням було охороняти кордон.

Коли Російська імперія розпалася, сформувалася Кубанська народна республіка, і більшість її населення підтримувала ідею про приєдання до новоствореної української держави – УНР. На жаль, самостійність кубанцям втримати не вдалося. Більшовики, які прийшли на ці територї, спершу впроваджували українізацію, а згодом, як і всюди в СРСР, почали тероризувати населення.

Таким чином, якщо у 1926 році, згідно з переписом українців, на Кубані було понад 66%, то вже у 1939-му – менше 5%. Частину вивезли, частина змінила дані у паспорті, боячись репресій. І якщо старші зберігали пам’ять про свою історію, то молодших система виховувала вже під себе.

– Ми бачимо цілеспрямовану політику Росії на асиміляцію українців, на позбавлення культурної самобутності і позбавлення у тому числі національної пам’яті українців, – каже виконувач обов’язків голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак.

Про що йдеться в указі

Щоб нагадати українцям в Росії хто вони, Зеленський видав Указ Про історично населені українцями території РФ. Згідно з ним, такими землями є Кубань, Стародубщина, Північна та Східна Слобожанщина.

У документі також вказано, що впродовж століть Росія систематично знищувала національну ідентичність українців у межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ.

Тож президент доручив розробити Кабміну план дій для збереження національної ідентичності українців в РФ. В ньому має йти мова, як зібрати факти та свідчення про злочини росіян проти етнічного народу, які проживають або проживали на територіях країни-агресора.

Реакція пропагандистів РФ

Уродженка Кубані, донька переселенців з Вірменії, кремлівська пропагандистка Маргарита Сімоньян після цього почала погорожувати Зеленському.

– На Кубань позарился, на ридненькую мою! Ну, давай, приезжай. Любопытно посмотреть, как с тобой наши казаки поговорят. Прямо даже любо, – написала она в Telegram.

От тільки у репетуарі Кубанського козачого хору десятки українських пісень і навіть донедавна був Гімн України.

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Володимир Зеленський, Кубань, Росія, Українці
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