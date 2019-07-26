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Факты / Видео / Украина

Украина нуждается в Министерстве по евроинтеграции – Мингарелли

Украина нуждается в Министерстве по евроинтеграции. Так советует посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью интернет-изданию Европейская правда.

Он также выступил за сохранение соответствующего профильного комитета в Верховной Раде. Добавил: для выполнения Соглашения об ассоциации в правительстве должен быть политик-тяжеловес, ответственный за европейскую интеграцию – вице-премьер или влиятельный министр.

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Мингарелли напомнил, что миссия Европарламента не рекомендовала Украине объединять этот комитет с другим, а наоборот – советовала увеличить его роль в принятии решений.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Мингарелли назвал ключевые реформы для новой власти Украины.

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