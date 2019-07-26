Україні потрібне Міністерство з євроінтеграції – Мінгареллі

Україні потрібне Міністерство з євроінтеграції. Так радить посол ЄС в Україні Хюґ Мінгареллі в інтерв’ю інтернет-виданню Європейська правда.

Він також виступив за збереження відповідного профільного комітету у Верховній Раді. Додав: для виконання Угоди про асоціацію в уряді має бути політик-важковаговик, відповідальний за європейську інтеграцію – віце-прем’єр або впливовий міністр.

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Мінгареллі нагадав, що місія Європарламенту не рекомендувала Україні об’єднувати цей комітет з іншим, а навпаки – радила збільшити його роль в ухваленні рішень.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Мінгареллі назвав ключові реформи для нової влади України.

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