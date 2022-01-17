Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина

Украине угрожает почти миллионное войско РФ – Залужный

Оксана Гутцайт

Украине угрожает не 100 тысяч российского войска, а почти миллион.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный во время заседания военного комитета НАТО в Брюсселе.

По его словам, именно такое количество военных буквально за неделю может мобилизовать агрессор.

По его убеждению, это не иллюзия, а реальная угроза.

Военный комитет Североатлантического альянса, уверяет Залужный, осознает угрозу и соглашается с такими оценками.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ заявил, что Украине не стоит надеяться на военное вмешательство НАТО или помощь в виде военной техники.

Однако НАТО заверило Украину в политической поддержке перед военной угрозой со стороны России.

Фото: Минобороны

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Путина раздражают корабли НАТО в Черном море – политолог
Путина раздражают корабли НАТО в Черном море – политолог
Украина положительно оценивает красные линии НАТО – Стефанишина
Украина положительно оценивает красные линии НАТО – Стефанишина
США и Евросоюз рассматривают вариант санкций с отключением России от Swift
США и Евросоюз рассматривают вариант санкций с отключением России от Swift
Чтобы не выиграл Путин – Рахманин об обострении внутреннего противостояния в Украине
Чтобы не выиграл Путин – Рахманин об обострении внутреннего противостояния в Украине
Разрабатывают санкции: Запад поддерживает Украину и готов на ответ в случае нападения РФ
Разрабатывают санкции: Запад поддерживает Украину и готов на ответ в случае нападения РФ
Последствия для РФ и перезапуск нормандского формата: итоги первого визита Бербок в Украину
Последствия для РФ и перезапуск нормандского формата: итоги первого визита Бербок в Украину
Германия будет делать все для гарантии безопасности Украины и Европы — Бербок
Германия будет делать все для гарантии безопасности Украины и Европы — Бербок
Минобороны о воинском учете украинок: Торопиться не надо, будут изменения
Минобороны о воинском учете украинок: Торопиться не надо, будут изменения
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка