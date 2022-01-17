Украине угрожает почти миллионное войско РФ – Залужный
Украине угрожает не 100 тысяч российского войска, а почти миллион.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный во время заседания военного комитета НАТО в Брюсселе.
По его словам, именно такое количество военных буквально за неделю может мобилизовать агрессор.
По его убеждению, это не иллюзия, а реальная угроза.
Военный комитет Североатлантического альянса, уверяет Залужный, осознает угрозу и соглашается с такими оценками.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ заявил, что Украине не стоит надеяться на военное вмешательство НАТО или помощь в виде военной техники.
Однако НАТО заверило Украину в политической поддержке перед военной угрозой со стороны России.
Фото: Минобороны
2022-01-17
Теги: ВСУ, НАТО, Російська агресія, РФ