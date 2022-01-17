Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Україні загрожує майже мільйонне військо РФ – Залужний

Оксана Гутцайт

Україні загрожує не 100 тисяч російського війська, а майже мільйон.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний під час засідання військового комітету НАТО в Брюсселі.

За його словами, саме таку кількість військових буквально за тиждень може мобілізувати агресор.

На його переконання, це не ілюзія, а реальна загроза.

Військовий комітет Північноатлантичного альянсу, запевняє Залужний, усвідомлює загрозу та погоджується із такими оцінками.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ заявив, що Україні не варто сподіватися на військове втручання НАТО чи допомогу у вигляді військової техніки.

Проте НАТО запевнило Україну в політичній підтримці перед воєнною загрозою з боку Росії.

Фото: Міноборони

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Розробляють санкції: Захід підтримує Україну та готовий на відповідь у разі нападу РФ
Розробляють санкції: Захід підтримує Україну та готовий на відповідь у разі нападу РФ
Наслідки для РФ і перезапуск нормандського формату: підсумки першого візиту Бербок в Україну
Наслідки для РФ і перезапуск нормандського формату: підсумки першого візиту Бербок в Україну
Німеччина робитиме все для гарантії безпеки України та Європи – Бербок
Німеччина робитиме все для гарантії безпеки України та Європи – Бербок
Міноборони про військовий облік українок: Поспішати не треба, будуть зміни
Міноборони про військовий облік українок: Поспішати не треба, будуть зміни
Росія агресивними діями провокує нарощування сил НАТО – Столтенберг
Росія агресивними діями провокує нарощування сил НАТО – Столтенберг
Напруга на кордоні з Україною навряд чи зможе покращити рейтинг Путіна – Times
Напруга на кордоні з Україною навряд чи зможе покращити рейтинг Путіна – Times
РФ бреше про начебто агресію з боку НАТО – міністр оборони Британії
РФ бреше про начебто агресію з боку НАТО – міністр оборони Британії
РФ може розмістити ядерну зброю поблизу США в разі невиконання ультиматумів – NYT
РФ може розмістити ядерну зброю поблизу США в разі невиконання ультиматумів – NYT
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка