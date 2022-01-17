Україні загрожує майже мільйонне військо РФ – Залужний

Україні загрожує не 100 тисяч російського війська, а майже мільйон.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний під час засідання військового комітету НАТО в Брюсселі.

За його словами, саме таку кількість військових буквально за тиждень може мобілізувати агресор.

На його переконання, це не ілюзія, а реальна загроза.

Військовий комітет Північноатлантичного альянсу, запевняє Залужний, усвідомлює загрозу та погоджується із такими оцінками.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ заявив, що Україні не варто сподіватися на військове втручання НАТО чи допомогу у вигляді військової техніки.

Проте НАТО запевнило Україну в політичній підтримці перед воєнною загрозою з боку Росії.

Фото: Міноборони

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