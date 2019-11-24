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Українка Ярослава Магучіх визнана найкращою молодою легкоатлеткою світу 2019 року

Українська рекордсменка світу зі стрибків у висоту серед юніорів Ярослава Магучіх визнана найкращою молодою легкоатлеткою світу 2019 року. Так вирішили експерти Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Нагородження відбувалося в Монако. Претендентами на звання Зірка, яка сходить, були спортсмени зі США, Ямайки та Еквадору.

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Нагороду Ярославі вручив віце-президент Всесвітньої легкої атлетики Сергій Бубка. 18-річна спортсменка стала наймолодшою стрибункою в історії, яка підкорила висоту 2 метри.

Дівчина подякувала за підтримку і запевнила, що нагорода стане мотивацією для її нових перемог.

Нагадаємо, український борець Семен Новіков захистив титул чемпіона світу.

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