Украинская металлургия: куда исчезает металлолом и какие последствия
Украинский металлолом уходит из Украины. Этот стратегический для нашей страны продукт вывозят, несмотря на заградительные пошлины или даже санкционные запреты. И это при том, что отечественным предприятиям лома не хватает. Иногда даже приходится покупать за рубежом.
В прошлом году Украина экспортировала почти 500 тыс. тонн лома, а это вдвое больше, чем годом раньше. Для отечественных предприятий это – крайне неприятные новости, ведь лома не хватает им самим.
За десять лет поставки металлолома украинским комбинатам уменьшились более чем вдвое. Упало и производство. Поэтому, чтобы остановить вывоз лома, Украина ввела пошлину. Это уменьшило объемы экспорта, но не остановило его совсем.
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Правда, маршруты отечественного лома изменились кардинально. Еще 2 года назад почти все – Украина экспортировала в Турцию, и уже через год лидером стала Молдова, а точнее Молдавский металлургический завод на территории Приднестровья в городе Рыбница.
Руководство Укрметаллургпрома сразу обратилось ко всем силовым структурам Украины с требованием полного запрета сотрудничества с приднестровским заводом. Ведь в обход санкций уже начинают выстраивать схемы и комбинации.
К слову, ЕС ввел ограничения на металлургическую продукцию из Украины.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!