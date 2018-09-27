По словам эксперта, выход с инвестициями на иностранные рынки возможен только в случае уверенности бизнеса в качественном продукте.

Украина инвестировала в акционерный капитал иностранных компаний $6,3 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

При этом за последние 5 лет наблюдается сокращение инвестиций за границу. Связано это с ухудшением макроэкономической ситуации в стране. Стоит также здесь отметить, что 95% инвестиций из Украины приходятся на Кипр. Среди отраслей, которые реально инвестируют средства за границу, – это пищевые компании, агрокомпании и компании горнопромышленного комплекса. Об этом сообщили в эфире телеканала 112 Украина.

По словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, выход украинских компаний на рынки других стран и инвестирование за рубеж – это положительный момент в оценке украинского бизнеса.

– Сам факт того, что крупный бизнес, а мы считаем, что речь идет об очень большом бизнесе, расширяет свое влияние и выходит на рынки западных стран, в этом ничего плохого нет. Это на самом деле говорит о том, что они достаточно мощные для того, чтобы иметь возможность расширять свое влияние и свои возможности, – сообщил Кушнирук.

По словам эксперта, выход с инвестициями на иностранные рынки возможен только в случае уверенности бизнеса в качественном продукте.

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– Еще один вид инвестиций, когда покупаются определенные сырьевые возможности. Например, как Метинвест покупал в Соединенных Штатах и в Европе. Поэтому здесь есть и другой вариант, когда закупается там производство, можно туда поставлять полуфабрикаты и там перерабатывать или, наоборот, закупать сырье. Уголь, например, они там закупают коксующийся и везут его в Украину, – заявил эксперт.

К слову, Петр Порошенко заявил, что американские компании готовы увеличивать инвестиции в Украину как результат ощутимых реформ в последние годы.