Українська металургія: куди зникає металобрухт та які наслідки

Український метелобрухт тікає з України. Цей стратегічний для нашої країни продукт вивозять, не зважаючи на загороджувальні мита чи навіть санкційні заборони. І це при тому, що вітчизняним підприємствам лому не вистачає. Іноді навіть доводиться купувати за кордоном.

Торік Україна експортувала майже 500 тис. тон брухту, а це вдвічі більше ніж рік до того. Для вітчизняних підприємств це – вкрай неприємні новини, адже лому не вистачає їм самим.

За десять років поставки металобрухту українським комбінатам зменшились більше, ніж вдвічі. Впало й виробництво. Тож аби зупинити вивезення лому, Україна запровадила мито. Це зменшило обсяги експорту, та не зупинило його зовсім.

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Щоправда, маршрути вітчизняного брухту змінились кардинально. Ще 2 роки тому майже весь – Україна експортувала до Туреччини, та вже за рік лідером стала Молдова, а точніше Молдовський металургійний завод на території Придністров’я у місті Рибниця.

Керівництво Укрметалургпрому одразу звернулось до всіх силових структур України з вимогою повної заборони співпраці з придністровським заводом. Адже в обхід санкцій вже починають вибудовувати схеми та комбінації.

Крім внутрішніх проблем, світова кон’юнктура теж гальмує розвиток українських металургів. Сполучені штати та Євросоюз ставлять захисні мита для власних виробників.

До слова, ЄС запровадив обмеження на металургійну продукцію з України.

Опубліковано Жовтень, 25 в 20:06



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