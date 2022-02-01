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Факти / Відео / Україна

Українські артилеристи пройшли військові навчання з застосуванням РСЗВ Ураган на адмінмежі з Кримом

Костянтин Мельников Журналіст програми Факти ICTV

Підрозділи артилерії, що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника на адмінмежі Криму з Херсонською областю. Цього разу – із застосуванням реактивних систем залпового вогню Ураган. 

– У цієї машини – 220-й калібр. Маса снаряду – 300 кг. І у кожній машині по 16 снарядів. Площа ураження – 5 Га, – розповів військовослужбовець ЗСУ Костянтин.

Навчання відбуваються в умовах, максимально наближених до бойових. Не стали на заваді навіть погодні умови: на Херсонщині нині замітає сніг.

– Погодні умови впливають тільки на саму наводку. Тому що сніг потрапляє в лице, в очі… Тільки цей дискомфорт і все. Потрібна практика. Тобто пару виїздів, – повідомив військовий Михайло.

Його товариш по службі Костянтин заявив, що бійці крім іншого повинні мати математичні здібності та моторність, щоб вміти швидко та правильно виконувати завдання в різних погодних умовах.

За словами командувача об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, подібні тренування відпрацьовують у військовослужбовців певний алгоритм дій. Це стосується й бойової роботи на позиції під час ведення вогню, й власне надання команд на відкриття вогню. Також допоможе бійцям вдало здійснити необхідні маневри та вчасно, а головне безпечно залишити вогневу позицію.

– Підрозділ було піднято за тривогою. Особовий склад отримав завдання щодо ураження цілей умовного противника. Висування до району вогневих позицій здійснювалось з урахуванням подолання важких штучних та природних перешкод, – пояснив командувач ЗС України.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня свої навички відпрацьовували артилерійські підрозділи гаубиць Мста-Б. 

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