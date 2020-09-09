Украинские удобрения и IT-технологии. Секреты успеха зеленой фермы в Киевской области
Закончилось лето, а вместе с ним исчезают и природные источники витаминов — фрукты и ягоды. В тепличном комплексе в селе Фасова Киевской области целый год выращивают более 25 наименований различной зелени.
Это первая в Украине вертикальная ферма, которая построила инновационный тепличный комплекс и начала выращивать зелень и пряные травы методом аэропоники. Аэропоника и гидропоника — два наиболее прогрессивные методы выращивания растений.
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Все оборудование ферма делает сама — от труб, с помощью которых питается зелень, до емкостей для растений.
ІТ-команда тепличного комплекса разработала программное обеспечение, которое автоматически включает освещение и полив.
Всю продукция под торговой маркой Грядочка продают на сайте с доставкой на дом. А заказов здесь хватает — едва успевают оформлять.
Ранее на ферме использовали французские удобрения. Сейчас перешли на наши, отечественные.
За растениями здесь внимательно ухаживают: ставят москитные сетки в помещении, защищают от насекомых, контролируют состояние зеленые, и главное — никакой химии.
Экологически чистая украинская зелень подойдет к любым домашним блюдам и обеспечит ежедневную порцию витаминов. На ферме шутят — лучше изучать названия салатов, чем лекарств.
Аграрии призывают Раду заставить теневиков работать в белую
Фермеры и собственники небольших агрохозяйств призывают народных депутатов принять законопроект №3131-д, направленный на детенизацию агропромышленного комплекса.
Этот закон предлагает установление минимальной суммы налогов, которую должен заплатить арендатор или собственник земли – поставленное налоговое обязательство (ПНО).
Предполагается, что ПНО будет вводиться поэтапно. Переходной период для средних и крупных аграрных предприятий – три года, после этого ставка ПНО составит 4,5% от нормативно-денежной оценки земли (НДО) – примерно 1 220 грн за гектар.