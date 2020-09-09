Українські добрива та ІТ-технології. Секрети успіху зеленої ферми на Київщині

Закінчилося літо, а разом із ним зникають і природні джерела вітамінів – фрукти та ягоди. У тепличному комплексі в селі Фасова Київської області цілий рік вирощують понад 25 найменувань різної зелені.

Це перша в Україні вертикальна ферма, що побудувала інноваційний тепличний комплекс і почала вирощувати зелень і пряні трави методом аеропоніки. Аеропоніка та гідропоніка – два найбільш прогресивні методи вирощування рослин.

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Усе обладнання ферма робить сама – від труб, за допомогою яких живиться зелень, до ємностей для рослин.

ІТ-команда тепличного комплексу розробила програмне забезпечення, яке автоматично вмикає освітлення і полив.

Усю продукція під торговельною маркою Грядочка продають на сайті з доставкою додому. А замовлень тут вистачає – ледве встигають оформлювати.

Раніше на фермі використовували французькі добрива. Нині перейшли на наші, вітчизняні.

За рослинами тут уважно доглядають: ставлять москітні сітки в приміщенні, захищають від комах, контролюють стан зелені, та головне – жодної хімії.

Екологічно чиста українська зелень смакуватиме до будь-яких домашніх страв і забезпечить щоденну порцію вітамінів. На фермі жартують – краще вивчати назви салатів, ніж ліків.

Аграрії закликають Раду змусити тіньовиків працювати в білу

Фермери та власники невеликих агрогосподарств закликають народних депутатів прийняти законопроект №3131-д, спрямований на детінізацію агропромислового комплексу.

Цей закон пропонує встановлення мінімальної суми податків, яку повинен заплатити орендар або власник землі – поставлене податкове зобов’язання (ПНО).

Передбачається, що ПНО буде запроваджуватися поетапно. Перехідний період для середніх та великих аграрних підприємств – три роки, після цього ставка ПНО складе 4,5% від нормативно-грошової оцінки землі (НДО) – приблизно 1 220 грн за гектар.