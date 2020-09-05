Более 3 тыс. кустов и 150 различных сортов. Как выращивают виноград под Киевом

Климатические изменения заметны невооруженным глазом. Они начались уже давно и ощущаются не только повышением температуры, количеством осадков и таянием ледников. Сельхозкультуры, которые раньше выращивали только на юге, теперь сочно растут в северных районах.

Виноградник Гронко на Киевщине — это семейный бизнес. 20 лет назад Владимир и Наталья посадили первые 15 кустов. Впоследствии решили, что этого им мало. Сейчас на двух гектарах имеют более 3 тыс. кустов. Теперь это место отдыха, хобби и бизнес.

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Всего здесь 150 сортов винограда. Один из самых ранних, с которого начинаются виноградные жатва — кишмиш. Он без косточек, созревает обычно в середине августа.

Впрочем, в этом ранние осенние и поздние весенние заморозки сделали свое дело — первые грозди собрали на 10 дней позже, а урожая меньше.

Здесь только столовый виноград, вино из него не делают. Гроздья под своим брендом супруги продают оптом одной из известных сетей магазинов.

В эти выходные приглашают всех ценителей винограда к себе в гости, поскольку впервые решили устроить день открытых дверей.

Здесь можно не только насладиться различными сортами винограда, но и просто погулять и на специальной фотозоне сделать себе красивые фотографии. А еще — выбрать саженцы, послушать профессиональные советы и собственноручно собрать сочные грозди.

Выращивание экзотических персиков на Львовщине

На Львовщине фермер уже 13 лет выращивает экзотические черные и красные нектарины, персики и еще 36 их разновидностей. Ему удалось разрушить стереотипы и доказать, что выращивание персика на Львовщине может быть рентабельным бизнесом.

В саду выращивают 36 сортов персика. В среднем за сезон фермер с одного гектара получает до 20 тонн фруктов. Урожай уже начали собирать.

Мужчина адвокат, но обожает садоводство. А то, что любишь, всегда хорошо удается, говорит фермер. Поэтому со временем хобби переросло в бизнес. Его сад плодово-ягодных раскинулся на 20 гектарах. Здесь груши, яблоки, сливы, вишни и абрикосы. 5 гектаров отведено под персик.