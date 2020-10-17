Украинские вина: секреты и истории маленьких виноделен

Семейные винодельни — это традиции, уникальная рецептура и отношение к своему делу. В Украине их много. Здесь ценят традиции и создают уникальные рецепты напитка.

Свою крафтовую винодельню Игорь разместил на своем дворе, в 5 километрах от Киева. Рядом, на склонах, мужчина посадил небольшой виноградник. Но основные площади в 13 га созревают в Одесской области. Свое вино позиционирует как органическое, и отказался от использования искусственных удобрений и химикатов.

В Винницкой области создают украинское вино с грузинской душой. Владимир построил винный цех, получил лицензию, оснастил лабораторию для проверки напитка. И вот уже четыре года официально на рынке.

Для Украины — это настоящий прорыв, ведь чем больше легальных производителей, тем меньше на рынке подпольной продукции. А это существенный шаг к появлению качественного украинского вина.

Фермерство в Украине

В Украине появилась первая вертикальная ферма. Инновационный тепличный комплекс, в котором начали выращивать зелень и пряные травы методом аэропоники. Аэропоника и гидропоника — два наиболее прогрессивные методы выращивания растений.

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