Українські вина: секрети та історії маленьких виноробень

Сімейні виноробні – це традиції, унікальна рецептура і ставлення до своєї справи. В Україні їх багато. Тут цінують традиції і створюють унікальні рецепти напою.

Свою крафтову виноробню Ігор розмістив на своєму дворі, за 5 кілометрів від Києва. Поруч, на схилах, чоловік посадив невеликий виноградник. Але основні площі у 13 га дозрівають на Одещині. Своє вино позиціонує як органічне, і відмовився від використання штучних добрив та хімікатів.

У Вінницькій області створюють українське вино з грузинською душею. Володимир збудував винний цех, отримав ліцензію, оснастив лабораторію для перевірки напою. І ось уже чотири роки офіційно на ринку.

Для України – це справжній прорив, адже що більше легальних виробників, то менше на ринку підпільної продукції. А це суттєвий крок до появи якісного українського вина.

Фермерство в Україні

В Україні з’явилась перша вертикальна ферма. Інноваційний тепличний комплекс, в якому почали вирощувати зелень і пряні трави методом аеропоніки. Аеропоніка та гідропоніка – два найбільш прогресивні методи вирощування рослин.

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