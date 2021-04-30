Украинские звезды и два хора: Пономарев снял клип к Пасхе

1 мая на YouTube-канале украинского певца Александра Пономарева состоится премьера клипа к главному песнопению Пасхи Христос воскрес.

Произведение зазвучит в исполнении звезд украинского шоубизнеса одновременно на 12 языках, в том числе и на арамейском, на котором говорил Иисус Христос.

Каждый из артистов имел возможность сам выбрать язык, на котором будет исполнять свою часть песнопения.

Так, Ольга Цибульская будет петь на испанском, Дзидзьо – на польском, лидер группы Антитела Тарас Тополя – на английском, а Виталий Козловский – на греческом.

Кроме известных звезд, Пасхальный славень будет исполнять священник из Грузии отец Серафим, а также взрослый и детский хоры под сопровождение оркестра.

– Всего примет участие в записи 120 человек. Работа – титаническая, ведь студийных треков пришлось записать более трех сотен, – признается режиссер клипа Александр Пономарев.

Снимали новый песенный шедевр под Киевом, на территории парка тюльпанов.

Песня Вальс 86

К 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы 26 апреля известные украинские исполнители презентовали песню Вальс 86.

Инициатором создания песни стало Министерство культуры и информационной политики Украины.

Трек Вальс 86 исполнили Алексей Потапенко, группа MOZGI, Сергей Бабкин, Надежда Дорофеева, Тарас Тополя, Алина Паш и Юлия Санина.

Фото: Александр Пономарев

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