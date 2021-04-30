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Українські зірки та два хори: Пономарьов зняв кліп до Великодня

1 травня на YouTube-каналі українського співака Олександра Пономарьова відбудеться прем’єра кліпу до головного піснеспіву Великодня Христос воскрес.

Твір зазвучить у виконанні зірок українського шоубізнесу одночасно 12-ма мовами, зокрема й арамейською, якою говорив Ісус Христос.

Кожен із артистів мав змогу сам обрати мову, якою виконуватиме свою частину піснеспіву.

Так, Ольга Цибульська співатиме іспанською, Дзідзьо – польською, лідер гурту Антитіла Тарас Тополя – англійською, а Віталій Козловський – грецькою.

Окрім відомих зірок, Великодній славень виконуватиме священик із Грузії отець Серафим, а також дорослий та дитячий хори під супровід оркестру.

– Загалом візьме участь у записі 120 людей. Робота – титанічна, адже студійних треків довелося записати понад три сотні, – зізнається режисер кліпу Олександр Пономарьов.

Знімали новий пісенний шедевр під Києвом, на території парку тюльпанів.

Пісня Вальс 86

До 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи 26 квітня відомі українські виконавці презентували пісню Вальс 86.

Ініціатором створення пісні стало Міністерство культури та інформаційної політики України.

Трек Вальс 86 виконали Олексій Потапенко, гурт MOZGI, Сергій Бабкін, Надія Дорофеєва, Тарас Тополя, Аліна Паш та Юлія Саніна.

Фото: Олександр Пономарьов

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