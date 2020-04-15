Украинский медик в Италии: как лечат в провинциях и разница с Украиной

20 украинских медиков уже полторы недели находятся в Италии. Помогают местным врачам преодолевать коронавирус и приобретают опыт. Один из них, медбрат 17 киевской больницы Глеб Битюков сейчас делится в соцсетях всем, что с ним происходит.

Говорит — уровень медицины даже в маленькой итальянской больнице просто поражает.

Пост Глеба о проблемах украинской и преимуществах итальянской медицины, стал самым популярным в украинских медиа.

Парень постил видео подготовки украинских больниц к встрече с коронавирусом еще до того, как улетел в Италию. Теперь выставляет фотографии современного медицинского оборудования в больницах итальянских провинций.

Впрочем, Глеб убежден, знания украинских медиков ничем не уступают итальянским.

Факты ICTV ранее писали о том, что украинский доктор рассказал, чему можно поучиться у Италии в борьбе с Covid-19.

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