Український медик в Італії: як лікують у провінціях та різниця з Україною

20 українських медиків уже півтора тижня перебувають в Італії. Допомагають місцевим лікарям долати коронавірус і набувають досвіду. Один з них, медбрат 17 київської лікарні Гліб Бітюков нині ділиться у соцмережах усім, що з ним відбувається.

Каже – рівень медицини навіть у маленькій італійській лікарні просто вражає.

Пост Гліба про проблеми української та переваги італійської медицини, став найпопулярнішим в українських медіа.

Хлопець постив відео підготовки українських лікарень до зустрічі з коронавірусом ще до того, як полетів в Італію. Тепер виставляє фотографії сучасного медичного обладнання в лікарнях італійських провінцій.

Втім, Гліб переконаний, знання українських медиків нічим не поступаються італійським.

Факти ICTV раніше писали про те, що український лікар розповів, чого можна повчитися в Італії в боротьбі з Covid-19.

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