Уникальные кадры и свидетельства уцелевших: ICTV покажет фильм Лозницы Бабий Яр

4 октября в 22.00 состоится премьера документального фильма Бабин Яр. Контекст режиссера Сергея Лозницы. Зрители смогут увидеть уникальные исторические кадры. Это реально задокументированы события, которые привели к трагедии осени 1941 — жестокого преступления против человечества: с десятками тысяч невинно замученных.

Фильм не только о расстреле 34 тыс. евреев в Бабьем Яру, но и о событиях, предшествовавших трагедии и о том, как Советская власть ее замалчивала. Режиссер Сергей Лозница несколько лет работал с архивами разных стран: Германии, России, Украины, а также с частными коллекционерами кинохроники. Так, получил видео снятое немецкими солдатами на любительские камеры, которыми они снимали видео-дневники войны.

— Мне было физически сложно его монтировать. Я видел тысячи раз этот материал. Мой друг Отар Иоселиани пересмотрел ленту, а потом написал мне: как ты мог все это просматривать столько раз? — рассказал Лозница.

В киноленте — трупы казненных в тюрьме НКВД перед отступлением советских войск и еврейский погром. Взрывы на Крещатике, и Киев — в руинах. Минирование столицы советскими саперами, а также стремительное уничтожение евреев. Более 30 тыс. убитых за два дня в Бабьем Яру.

— Я зажала кулаки когда начался расстрел, а потом бросилась вниз до выстрела. Мне казалось, что я летела целую вечность. Я упала на трупы и чудом выжила — рассказала актриса Дина Проничева.

Это свидетельство украинской актрисы Дины Проничевой. В 1941 году ее должны были расстрелять. Она чудом выжила, и 46-го дала показания против нацистов. Фильм Лозницы поражает как деталями, так и монтажом. После премьеры на Каннском кинофестивале зрители плакали, а кинокритики назвали ленту мощной и чрезвычайно актуальной, учитывая активизацию радикализма в Европе.

— Мы видим, что человечество дальше движется по той же спиралью, — поделился наблюдениями заместитель генерального директора Мемориального Центра Холокоста Бабий Яр Руслан Кавацюк.

Фильм сняли по заказу Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, художественным руководителем которого является режиссер Илья Хржановский.

— Фильм показывает, как прошлое к нам приближается. Путем уникального способа обработки пленки, работой со звуком, вы вдруг обнаруживаете, что то, что произошло 80 лет назад на самом деле произошло только что. Я не могу сказать, что желаю хорошего просмотра — это просмотр сложный, но важный, — рассказывает Илья.

Посмотреть фильм Бабий Яр. Контекст можно будет 4 октября в 22.00 на канале Фактов ICTV.

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