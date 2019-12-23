Уникальные рисунки в обычной сельской хате – как спасти дом художницы Полины Райко

На Херсонщине в Олешках под крышей обычной сельской хаты художественное сокровище. В доме народной мастерицы Полины Райко все стены, двери и потолок расписаны сказочными сюжетами.

Сказочные птицы и рыбы, ангелы, храмы, портреты обычных и экзотических животных. Все семь комнат в доме Полины Райко полностью расписаны. В рисунках – боль матери, потерявшей детей, радость от общения с Богом, сны, жизненные сюжеты и представление о загробном мире.

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Она начала рисовать в 69 лет, а до этого всю жизнь проработала в колхозе. Но после того, как умер ее муж, погибла в аварии дочь, а сын попал в тюрьму, Полина взяла в руки кисточку.

Всю пенсию Полина Райко тратила на дешевую художественную краску. Женщина получила 4 класса образования и не училась живописи, но в последние годы творила вдохновенно и яростно, – вспоминает соседка.

15 лет прошло, как художница ушла из жизни, а внимание к ее творчеству не угасает. Херсонские художники хотели сохранить ее наследие, но купить усадьбу не на что. Внук художницы продал дом канадскому бизнесмену. Но он домом не занимался на и не приезжал в него. Без отопления, постоянно закрытый, дом разваливается, рушатся рисунки. Областная власть готова выкупить усадьбу и создать музей. Якобы уже и владелец откликнулся, пока длится переписка.

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