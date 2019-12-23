Унікальні малюнки в звичайній сільській хаті – як врятувати будинок мисткині Поліни Райко

На Херсонщині в Олешках під дахом звичайної сільської хати мистецький скарб. У будинку народної майстрині Поліни Райко всі стіни, двері і стеля розписані казковими сюжетами.

Казкові птахи і риби, янголи, храми, портрети звичайних та екзотичних тварин. Усі сім кімнат у будинку Поліни Райко повністю розписані. У малюнках – біль матері, яка втратила дітей, радість від спілкування з Богом, сни, життєві сюжети і уява про потойбічне.

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Вона почала малювати у 69 років, а до цього все життя пропрацювала у колгоспі. Та після того, як помер її чоловік, загинула в аварії донька, а син потрапив до в’язниці, Поліна взяла до рук пензлик.

Усю пенсію Поліна Райко витрачала на дешеву малярську фарбу. Жінка отримала 4 класи освіти і не навчалась живопису, але останніми роками творила натхненно і несамовито, – згадує сусідка.

15 років минуло, як художниця пішла з життя, а увага до її творчості не згасає. Херсонські художники хотіли зберегти її спадщину, але купити садибу не мали за що. Онук мисткині продав будинок канадському бізнесменові. Та він хатою не опікувався і не навідувався. Без опалення, постійно зачинений, будинок розвалюється, руйнуються малюнки. Обласна влада готова викупити садибу і створити музей. Наче вже й власник відгукнувся, поки триває переписка.

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