Избежать фальсификации. Как с помощью экзитполов проведут выборы

Начиная с 1998 года в Украине успешно действует система экзитполов – анонимных опросов людей после их волеизъявления. В западных странах экзитполы заказывают в основном крупные телеканалы, чтобы сделать на выборах шоу. Но у нас это еще один механизм во избежание фальсификаций.

Скандальные выборы президента 2004 года. Тогдашний глава ЦИК Сергей Кивалов объявляет результаты волеизъявления украинцев. По его итогам, Янукович якобы обошел Ющенко на 3%. И совсем другую картину демонстрируют данные экзитполов – то есть анонимных опросов на избирательных участках. Социологи настаивают – Ющенко должен был получить уверенную победу с разницей более 11%.

Допустимая погрешность между результатами анонимного опроса и реальным волеизъявлением может составлять не более 3%.

В штабах кандидатов убеждают – конечно, будут принимать во внимание экзитполы и при этом сами будут вести параллельный подсчет. В частности через систему е-выборы можно загрузить протокол с мокрой печатью в интернет.

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Юрист Богдан Василюк рассматривает избирательный процесс сугубо с юридической точки зрения. Ведь в суде любой анонимный опрос доказательством быть не может.

В комитете избирателей не ожидают серьезных нарушений во время первого тура, потому что собственно процесс будет под тотальным контролем штабов многочисленных кандидатов. Но есть другая проблема – недовольные результатом, и несмотря на экзитполы, попытаются подкорректировать окончательные цифры.

Однако сценарий сомнительной легитимности выборов – худший вариант. Поэтому кандидаты и их штабы должны сделать все возможное, чтобы защитить каждый голос.

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