Уникнути фальсифікації. Як за допомогою екзитполів проведуть вибори

Починаючи з 1998 року в Україні успішно діє система екзитполів – анонімних опитувань людей після їхнього волевиявлення. В західних країнах екзитполи замовляють здебільшого великі телеканали, аби зробити на виборах шоу. Та у нас це ще один механізм для уникнення фальсифікацій.

Скандальні вибори президента 2004-го року. Тодішній очільник ЦВК Сергій Ківалов оголошує результати волевиявлення українців. За його підсумками, Янукович нібито обійшов Ющенка на 3%. Та зовсім іншу картину демонструють дані екзитполів – тобто анонімних опитувань на виборчих дільницях. Соціологи наполягають – Ющенко мав здобути впевнену перемогу з різницею у понад 11%.

Припустима похибка між результатами анонімного опитування та реальним волевиявленням може складати не більше трьох відсотків.

У штабах кандидатів переконують – звісно, братимуть до уваги екзитполи та при цьому самі вестимуть паралельний підрахунок. Зокрема через систему є-вибори можна завантажити протокол з мокрою печаткою в інтернет.

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Правник Богдан Василюк розглядає виборчий процес суто з юридичної точки зору. Адже в суді будь-яке анонімне опитування доказом бути не може.

У комітеті виборців не очікують серйозних порушень під час першого туру, бо власне процес буде під тотальним контролем штабів численних кандидатів. Та є інша проблема – незадоволені результатом і попри екзитполи спробують підкоригувати остаточні цифри.

Однак сценарій сумнівної легітимності виборів – найгірший варіант. Тому кандидати і їхні штаби мають зробити усе можливе, аби захистити кожен голос.

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