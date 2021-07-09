Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Ураганы, пожары и засуха: в мире бушует непогода

Во всем мире бушует непогода – от дождей и ураганов до засухи и масштабных лесных пожаров.

В Чехии по меньшей мере два человека погибли, когда на их машину упало дерево. Двое детей, которые находились в транспортном средстве, были госпитализирован.

По стране пронеслись сильные грозы, мощный ветер и обильный дождь, из-за чего произошли наводнения.

Аналогичная ситуация наблюдалась в США. В Нью-Йорке затопило несколько дорог и станцию метро на Манхэттене. По словам синоптиков, тропический шторм Эльза, пронесшийся по Флориде и Джорджии, принесет еще больше дождей.

Вице-губернатор Флориды Жанетт Нунес сообщила, что несколько десятков тысяч человек из-за непогоды остались без света. Восстанавливают подачу электричества 10 тысяч работников.

Читайте
Жара усилится до +34: погода в Украине на 10 июля (КАРТА)

На фоне дождя и ураганного ветра в Европе и в некоторых районах США, на Западе Америки наблюдается засуха. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в 50 из 58 графств штата, призвав жителей уменьшить потребление воды на 15% из-за того, что резервуары стремительно мелеют.

В штате Орегон из-за аномальной жары продолжаются лесные пожары. Спасатели не справляются со стихией, которая добралась до жилых домов. Жителей призвали эвакуироваться для их же безопасности.

— Масштабы пожара увеличиваются. Люди должны быть бдительными. Пожарные не успевают локализовать все очаги возгорания, – прокомментировал представитель команды по чрезвычайным ситуациям 4334357 Дан Омдаль.

По его словам, для безопасной эвакуации граждан создаются островки безопасности, чтобы можно было проехать по дорогам.

Между тем на Сицилии проснулся вулкан Этна. Поднявшиеся на высоту 11 километров облака пепла не помешали работе аэропортов. По словам экспертов, угрозы для людей, проживающих в соседних поселках, нет.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Киев закрыли для грузовиков из-за жары
Киев закрыли для грузовиков из-за жары
Жара усиливается: какой будет погода в Украине 9 июля — карта
Жара усиливается: какой будет погода в Украине 9 июля — карта
Субботняя жара и воскресные дожди: погода в Украине на выходные (КАРТА)
Субботняя жара и воскресные дожди: погода в Украине на выходные (КАРТА)
Дожди на юге и до +33 тепла: погода в Украине на 8 июля
Дожди на юге и до +33 тепла: погода в Украине на 8 июля
Штормовое предупреждение: северные и восточные области Украины накроет ливень
Штормовое предупреждение: северные и восточные области Украины накроет ливень
На Севере аномально жарко: в Лапландии зафиксировали самую высокую температуру с 1914 года
На Севере аномально жарко: в Лапландии зафиксировали самую высокую температуру с 1914 года
Температура набирает летние обороты: синоптик о погоде на Ивана Купала в Украине
Температура набирает летние обороты: синоптик о погоде на Ивана Купала в Украине
В Украине из-за непогоды обесточены 29 населенных пунктов
В Украине из-за непогоды обесточены 29 населенных пунктов
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка