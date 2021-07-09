Ураганы, пожары и засуха: в мире бушует непогода

Во всем мире бушует непогода – от дождей и ураганов до засухи и масштабных лесных пожаров.

В Чехии по меньшей мере два человека погибли, когда на их машину упало дерево. Двое детей, которые находились в транспортном средстве, были госпитализирован.

По стране пронеслись сильные грозы, мощный ветер и обильный дождь, из-за чего произошли наводнения.

Аналогичная ситуация наблюдалась в США. В Нью-Йорке затопило несколько дорог и станцию метро на Манхэттене. По словам синоптиков, тропический шторм Эльза, пронесшийся по Флориде и Джорджии, принесет еще больше дождей.

Вице-губернатор Флориды Жанетт Нунес сообщила, что несколько десятков тысяч человек из-за непогоды остались без света. Восстанавливают подачу электричества 10 тысяч работников.

На фоне дождя и ураганного ветра в Европе и в некоторых районах США, на Западе Америки наблюдается засуха. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в 50 из 58 графств штата, призвав жителей уменьшить потребление воды на 15% из-за того, что резервуары стремительно мелеют.

В штате Орегон из-за аномальной жары продолжаются лесные пожары. Спасатели не справляются со стихией, которая добралась до жилых домов. Жителей призвали эвакуироваться для их же безопасности.

— Масштабы пожара увеличиваются. Люди должны быть бдительными. Пожарные не успевают локализовать все очаги возгорания, – прокомментировал представитель команды по чрезвычайным ситуациям 4334357 Дан Омдаль.

По его словам, для безопасной эвакуации граждан создаются островки безопасности, чтобы можно было проехать по дорогам.

Между тем на Сицилии проснулся вулкан Этна. Поднявшиеся на высоту 11 километров облака пепла не помешали работе аэропортов. По словам экспертов, угрозы для людей, проживающих в соседних поселках, нет.

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