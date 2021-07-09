Урагани, пожежі та посуха: в світі вирує негода

У всьому світі вирує негода – від дощів та ураганів до посухи та масштабних лісових пожеж.

У Чехії щонайменше двоє людей загинули, коли на їхню машину впало дерево. Двох дітей, які перебували в транспортному засобі, було госпіталізовано.

Країною пронеслися сильні грози, потужний вітер та рясний дощ, через що сталися повені.

Аналогічна ситуація спостерігалася в США. У Нью-Йорку затопило кілька доріг та станцію метро на Мангеттені. За словами синоптиків, тропічний шторм Ельза, що пронісся Флоридою та Джорджією, принесе ще більше дощів.

Віце-губернатор Флориди Жанетт Нунес повідомила, що кілька десятків тисяч осіб через негоду залишилися без світла. Відновлюють електропостачання 10 тисяч працівників.

На тлі дощу та ураганного вітру в Європі та в деяких районах США, на Заході Америки спостерігається посуха. Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан в 50 з 58 графств штату, закликавши мешканців зменшити споживання води на 15% через те, що запас у резервуарах стрімко зменшується.

У штаті Орегон через аномальну спеку тривають лісові пожежі. Рятувальники не справляються зі стихією, що дісталася до житлових будинків. Мешканців закликали евакуюватися для їхньої же безпеки.

– Масштаби пожежі збільшуються. Люди мають бути пильними. Пожежники не встигають локалізувати всі осередки полум’я, – прокоментував представник команди з надзвичайних ситуацій 4334357 Дан Омдаль.

За його словами, для безпечної евакуації громадян створюються острівці безпеки, щоб можна було проїхати дорогами.

Тим часом на Сицилії прокинувся вулкан Етна. Хмари попелу, що піднялися на висоту 11 кілометрів, не завадили роботі аеропортів. За словами експертів, загрози людям, які проживають в сусідніх селищах, немає.

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