Усик вернулся в Украину! Как встречали абсолютного чемпиона мира по боксу

В Украину вернулся абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик. В ночь на воскресенье в Манчестере украинский боксер защитил свои титулы, эффектно нокаутировав британца Тони Белью. Благодаря этой победе, Усик ворвался в тройку лучших боксеров мира по версии BoxRec.

Несмотря на то, что Усик победил британца Белью и фактически завершил его карьеру, на острове украинец получил авторитет. Его узнавали на улице и на стадионе. Сити победил Юнайтед, а после игры Усик по приглашению другого украинского игрока Александра Зинченко зашел поздравить победителей в раздевалку команды.

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2018 едва не самый сложный год в карьере Александра. Сразу три ключевых поединка, которые завершились победами и подняли украинца к вершине мирового бокса. На вопрос готов ли Усик дебютировать в супертяжелом дивизионе, где долгое время доминировали братья Кличко, он пока отмалчивается. Признается, сейчас хочет, прежде всего, хорошо отдохнуть.

К слову, Усик попал в тройку лучших боксеров мира.

Опубликовано Ноябрь, 12 в 20:14



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