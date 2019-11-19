Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Происшествия

В ДТП в Хмельницкой области погибли два человека, еще десять травмированы

Масштабное ДТП произошло утром недалеко от Дунаевцов Хмельницкой области. Два человека погибли, десять пострадали.

В трех километрах от райцентра столкнулись легковушка и микроавтобус. Водитель и пассажир легковой машины погибли на месте. В микроавтобусе все живы, но травмированы.

Читайте: Меняли колесо: на Одесской трассе внедорожник сбил насмерть двух мужчин

Людей госпитализировали. Полиция выясняет обстоятельства ДТП, одна из версий – плохая видимость.

Напомним, в Одессе автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, попал в ДТП.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

12 км ограждения не спасают: почему украинцы гибнут под колесами поездов и авто
На Хмельнитчине мужчина привязал к авто собаку и протянул ее 1,5 км (18+)
В Одессе скорая влетела в дерево – четверо пострадавших
Меняли колесо: на Одесской трассе внедорожник сбил насмерть двух мужчин
Смертельное ДТП в Винницкой области: две легковушки столкнулись лоб в лоб
В Киеве пьяная компания на Opel выехала на встречку и влетела в лоб Audi
Под Киевом поезд протаранил авто, женщина-водитель в реанимации
Частые ДТП с пешеходами: почему переходы на дорогах не соответствуют нормам

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка