В ДТП в Хмельницкой области погибли два человека, еще десять травмированы

Масштабное ДТП произошло утром недалеко от Дунаевцов Хмельницкой области. Два человека погибли, десять пострадали.

В трех километрах от райцентра столкнулись легковушка и микроавтобус. Водитель и пассажир легковой машины погибли на месте. В микроавтобусе все живы, но травмированы.

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Людей госпитализировали. Полиция выясняет обстоятельства ДТП, одна из версий – плохая видимость.

Напомним, в Одессе автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, попал в ДТП.

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