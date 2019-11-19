В ДТП в Хмельницкой области погибли два человека, еще десять травмированы
Масштабное ДТП произошло утром недалеко от Дунаевцов Хмельницкой области. Два человека погибли, десять пострадали.
В трех километрах от райцентра столкнулись легковушка и микроавтобус. Водитель и пассажир легковой машины погибли на месте. В микроавтобусе все живы, но травмированы.
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Людей госпитализировали. Полиция выясняет обстоятельства ДТП, одна из версий – плохая видимость.
Напомним, в Одессе автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, попал в ДТП.
2019-11-19
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