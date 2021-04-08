В Израиле против коронавируса привили 60% населения

Мировым лидером вакцинации против коронавируса является Израиль, где привито уже более 60% населения. В Украине за шесть недель кампании прививку против Covid-19 получили менее 1% граждан.

Так, за минувшие сутки вакцинировали 14 313 украинцев, всего с начала иммунизации – 334 576 человек.

Впрочем министр здравоохранения Максим Степанов обещает, что до конца этого года большинство взрослого населения Украины будет вакцинировано. И для этого можно будет делать 450 тыс. прививок в сутки. Правительство признает: вакцин сейчас не хватает, но министерство надеется их получить.

Между тем в мире наращивают темпы вакцинации. Германия установила рекорд – более 650 тыс. прививок в сутки. Это на 290 тыс. больше, чем днем ​​ранее. Таким образом, минимум одну дозу получили 13,8% населения.

Во Франции более 10 млн людей уже получили первую дозу вакцины от коронавируса. Президент Эммануэль Макрон ранее пообещал резко ускорить процесс вакцинации, стремясь сделать до 20 млн прививок до середины мая.

А в Великобритании прививки от коронавируса двумя дозами вакцины получили уже 6 млн человек. Первой дозой вакцинированы уже более 31 млн. человек.

Ученые из Университетского колледжа Лондона на основе математического моделирования заявляют, что страна почти достигла коллективного иммунитета от коронавируса, но в условиях действующих карантинных ограничений.

– В Великобритании больше 10 млн людей в возрасте от 18 до 29 лет. Более 1,5 млн из них уже вакцинированы, поскольку могут быть клинически уязвимыми. Еще есть около 8,5 млн человек, однако мы имеем достаточное количество вакцины Pfizer и Moderna, поэтому все они получат прививки, – говорит министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок.

В Хорватии у центров вакцинации собираются сотни людей. Поскольку страна не получила достаточное количество вакцины Pfizer, граждан прививают препаратом AstraZeneca.

Однако мировым лидером вакцинации против коронавируса остается Израиль. Там привито уже более 60% населения.

Вакцина Pfizer в Украине

8 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, кого в первую очередь будут прививать вакциной Pfizer в Украине.

По его словам, первую партию препарата направят в специализированные дома-интернаты для пожилых людей и социальных работников, которые там работают.

117 тыс. доз вакцины Pfizer благодаря инициативе Covax Украина получит 14-15 апреля. Всего в течение года в страну должно поступить 10 млн доз препарата.

Фото: Depositphotos

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