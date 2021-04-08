В Ізраїлі проти коронавірусу щепили 60% населення

Світовим лідером вакцинації проти коронавірусу є Ізраїль, де щеплено вже понад 60% населення. В Україні за шість тижнів кампанії щеплення проти Covid-19 отримали менше 1% громадян.

Так, минулої доби вакцинували отримали 14 313 українців, усього з початку імунізації – 334 576 людей.

Утім міністр охорони здоров’я Максим Степанов обіцяє, що до кінця цього року більшість дорослого населення України буде вакциновано. І для цього можна буде робити 450 тис. щеплень на добу. Уряд визнає: вакцин нині не вистачає, але міністерство сподівається їх отримати.

Тим часом у світі нарощують темпи вакцинації. Німеччина встановила рекорд щеплень за добу – понад 650 тис. Це на 290 тис. більше, ніж днем раніше. Таким чином, мінімум одну дозу отримали 13,8% населення.

У Франції понад 10 млн людей уже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Президент Еммануель Макрон раніше пообіцяв різко прискорити процес вакцинації, прагнучи зробити до 20 млн щеплень до середини травня.

А у Великій Британії щеплення від коронавірусу обома дозами вакцини отримали вже 6 млн осіб. Першою дозою вакциновані вже понад 31 млн. людей.

Науковці з Університетського коледжу Лондона на основі математичного моделювання заявляють, що країна майже досягла колективного імунітету від коронавірусу, але в умовах чинних карантинних обмежень.

– У Великій Британії більше 10 млн людей у віці від 18 до 29 років. Понад 1,5 млн із них вже вакциновані, оскільки можуть бути клінічно вразливими. Ще є близько 8,5 млн людей, однак у нас є достатня кількість вакцини Pfizer і Moderna, тому всі вони отримають щеплення, – зауважує міністр охорони здоров’я Великої Британії Метью Генкок.

У Хорватія біля центрів вакцинації збираються сотні людей. Оскільки країна не отримала достатню кількість вакцини Pfizer, громадян щеплюють препаратом AstraZeneca.

Вакцина Pfizer в Україні

8 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, кого в першу чергу щеплюватимуть вакциною Pfizer в Україні.

За його словами, першу партію препарату спрямують до спеціалізованих будинків-інтернатів для осіб похилого віку та соціальних працівників, які там працюють.

117 тис. доз вакцини Pfizer завдяки ініціативі Covax Україна отримає 14-15 квітня. Загалом протягом року до країни має надійти 10 млн доз препарату.

Фото: Depositphotos

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