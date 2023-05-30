В Одессе могут разрешить купаться в море — условия

В Одессе продолжается подготовка к летнему сезону. И хотя в регионе до сих пор запрещено посещать побережье, на пляжах уже полно людей.

В отличие от прошлого года, отдыхающих никто не контролирует. А на днях в районной военной администрации подписали приказ об открытии части пляжей.

Около 10 километров побережья откроют только при определенных условиях. Зону купания должны оградить, а в воде натянуть сетки. Также на пляжах коммунальщики и представители бизнеса должны установить наблюдательные пункты и систему оповещения о воздушной тревоге, подготовить пути эвакуации в ближайшее укрытие.

Коммунальщики отвечают за муниципальные пляжи, а представители бизнеса — за арендованные. Последние уже активно готовятся к сезону. Открытие части побережья возможно только в городе, потому что в области в море нет траверсов и пирсов.

— У нас в прошлом году были отдельные случаи, когда граждане выезжали на определенные территории, были подрывы, были жертвы. Есть комплексный запрет. Мы не пошли на то, чтобы оградить всю линию морского побережья. Потому что это капитальные вложения, — говорит председатель Одесской РВА Юрий Крук.

Несколько недель в Одессе будет работать специальная комиссия — она должна оценить, готовы ли одесские пляжи к “безопасному” летнему сезону. Но окончательное решение об открытии части побережья будут принимать в военной администрации и оперативном командовании.

Военные подтверждают, находиться на побережье опасно, потому что враг продолжает наносить ракетные удары с моря по региону. Также сохраняется высокий уровень минной опасности.

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