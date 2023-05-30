В Одесі можуть дозволити купатися в морі – умови

В Одесі триває підготовка до літнього сезону. І хоча в регіоні досі заборонено відвідувати узбережжя, на пляжах уже повно людей.

На відміну від минулого року, відпочивальників ніхто не контролює. А днями у районній військовій адміністрації підписали наказ про відкриття частини пляжів.

Близько 10 кілометрів узбережжя відкриють лише за певних умов. Зону купання мають огородити, а у воді натягнути сітки. Також на пляжах комунальники та представники бізнесу повинні встановити спостережні пункти та систему оповіщення про повітряну тривогу, підготувати шляхи евакуації до найближчого укриття.

Комунальники відповідають за муніципальні пляжі, а представники бізнесу – за орендовані. Останні вже активно готуються до сезону. Відкриття частини узбережжя можливе лише у місті, бо в області у морі немає траверсів і пірсів.

– У нас минулого року були непоодинокі випадки, коли громадяни виїжджали на певні території, були підриви, були жертви. Є комплексна заборона. Ми не пішли на те, щоб огородити усю лінію морського узбережжя. Тому що це капітальні вкладення, – каже голова Одеської РВА Юрій Крук.

Декілька тижнів в Одесі працюватиме спеціальна комісія – вона має оцінити, чи готові одеські пляжі до “безпечного” літнього сезону. Та остаточне рішення щодо відкриття частини узбережжя ухвалюватимуть у військовій адміністрації та оперативному командуванні.

Військові підтверджують, знаходитися на узбережжі небезпечно, бо ворог продовжує завдавати ракетних ударів із моря по регіону. Також зберігається високий рівень мінної небезпеки.

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