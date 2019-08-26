В Одессе открыли новый офис пятого апелляционного админсуда южного округа

Здание бывшего военного штаба получило вторую жизнь. Теперь здесь расположен новый офис пятого апелляционного административного суда Украины, где будут рассматривать дела трех областей – Одесской, Николаевской и Херсонской. Помещение Фемиды уникальное по концепции – два корпуса соединяет воздушный коридор, предназначенный только для судей.

Вход в суд оборудован пандусами для людей с особыми потребностями. В корпусе для заседаний обустроили зал для медиации, зону ожидания, два конференц-зала, детскую комнату и десять судебных зал, оборудованных системами видеосвязи. Одна из таких комнат – специально оборудованная для рассмотрения громких дел.

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Большой зал оборудован камерами наблюдения с идентификацией личностей. Администрация суда утверждает, это может предотвратить нарушения и провокации во время заседаний.

В административном корпусе размещены 42 кабинеты судей. В здании установили современную пропускную систему и 148 камер наблюдения на всей территории.

Чтобы сэкономить время судей, работает единая электронная система, облегчающая и оптимизирующая рабочий процесс.

Новый офис создавали по европейскому образцу, он несколько напоминает Баварский административный суд в Германии. По словам администрации заведения, сходных за уникальной концепцией нету.

За последние 5 лет в Украине после реконструкции открыли свои двери 75 украинских судов. До конца года Государственная судебная администрация планирует открыть еще 10 обновленных помещений.

К слову, в США открыли первый космопорт для туристов.

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