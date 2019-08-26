В Одесі відкрили новий офіс п’ятого апеляційного адмінсуду південного округу

Будівля колишнього військового штабу дістала друге життя. Тепер тут розташований новий офіс п’ятого апеляційного адміністративного суду України, де розглядатимуть справи трьох областей – Одеської, Миколаївської та Херсонської. Приміщення Феміди унікальне за концепцією – два корпуси поєднує повітряний коридор, призначений лише для суддів.

Вхід до суду обладнаний пандусами, для людей з особливими потребами. У корпусі для засідань облаштували залу для медіації, зону очікування, дві конференц-зали, дитячу кімнату й десять судових зал, обладнаних системами відеозв’язку. Одна з таких кімнат – спеціально облаштована для розгляду гучних справ.

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Велика зала обладнана камерами спостереження з ідентифікацією особистостей. Адміністрація суду стверджує, це може запобігти порушенням і провокаціям під час засідань.

В адміністративному корпусі розміщені 42 кабінети суддів. У будівлі встановили сучасну пропускну систему та 148 камер спостереження на всій території.

Щоб заощадити час суддів, працює єдина електронна система, що полегшує та оптимізує робочий процес.

Новий офіс створювали за європейським зразком, він дещо нагадує Баварський адміністративний суд у Німеччині. За словами адміністрації закладу, подібних за унікальною концепцією немає.

За останні 5 років в Україні після реконструкції відчинили свої двері 75 українських судів. До кінця року Державна судова адміністрація планує відкрити ще 10 оновлених приміщень.

До слова, у США відкрили перший космопорт для туристів.

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