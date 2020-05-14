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Факты / Видео / Украина

В рамках госпрограммы начали ремонт трассы Харьков-Симферополь

Большая стройка продолжается — в рамках госпрограммы начали чинить трассу Харьков-Симферополь на участке между Запорожьем и Мелитополем. Строители уже восстановили покрытие на нескольких километрах магистрали.

Строители уже основательно обновили покрытие на нескольких километрах магистрали. За качество они ручаются несколькими годами гарантии. Дорожники говорят, в условиях рационального использования магистрали гарантия на новое покрытие — три года. Но если здесь будут ездить перегружены фуры, более 24 тонн, дорога столько времени не выдержит.

Поэтому, после ремонта магистрали, который планируют завершить в этом году, на трассе будут работать четыре пункта весового контроля для грузовиков.

Несмотря на непогоду в последние дни дорожники тщательно чинят курортную трассу в направлении Азовского побережья. У города Васильевка справляется сотня рабочих и грохочут десятки единиц тяжелой строительной техники. Здесь уже несколько недель ремонтируют магистраль.

Факты ICTV ранее писали о том, как правительство и президент планируют восстановить путепроводы Украины.

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