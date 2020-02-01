В танкере Delfi, который сел на мель возле Одессы, могут быть нефтепродукты – активисты
Миллион долларов понадобится чтобы убрать танкер Delfi, севший на мель на одном из пляжей вблизи Одессы. По крайней мере такую сумму называют в облсовете.
Кроме этого, на утилизацию судна нужно как минимум три месяца. И если не начать это делать немедленно, то можно не успеть к курортному сезону.
Активисты опасаются, что в судне еще могут оставаться нефтепродукты, и с потеплением они могут оказаться в море. Подробности в сюжете Анастасии Кожушко.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Одессе танкер Делфи потерпел бедствие из-за ударов в волнорез.
2020-02-01
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