В танкере Delfi, который сел на мель возле Одессы, могут быть нефтепродукты – активисты

Миллион долларов понадобится чтобы убрать танкер Delfi, севший на мель на одном из пляжей вблизи Одессы. По крайней мере такую сумму называют в облсовете.

Кроме этого, на утилизацию судна нужно как минимум три месяца. И если не начать это делать немедленно, то можно не успеть к курортному сезону.

Активисты опасаются, что в судне еще могут оставаться нефтепродукты, и с потеплением они могут оказаться в море. Подробности в сюжете Анастасии Кожушко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Одессе танкер Делфи потерпел бедствие из-за ударов в волнорез.

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